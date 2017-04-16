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فيديو| ارتفاع في أسعار «الفسيخ والرنجة».. والمواطنون: «عيد ومرة في السنة»

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فيديو| ارتفاع في أسعار «الفسيخ والرنجة».. والمواطنون: «عيد ومرة في السنة» فيديو| ارتفاع في أسعار «الفسيخ والرنجة».. والمواطنون: «عيد ومرة في السنة»

التحرير

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تحتفل غدًا الإثنين، بعيد شم النسيم، حيث يذهب المصريون إلى الحدائق العامة والمتنزهات ويتناولون الفسيخ والرحجة والبيض الملون.

«الفسيخ بـ 150 جنيه كتير يابيه!.. طيب هات كيلو» هكذا بدأت «التحرير» في رصد إقبال المواطنين على محال بيع الرنجة، والتي شهدت ارتفاع ملحوظ في الأسعار عن العام الماضي.

«عيد من السنة للسنة بنحتفل بيه.. الأسعار ارتفعت لكن لازم نشتري»، بهذه العبارة جاء تعليق جمال عبد الحميد، أحد المواطنين التى التقتهم «التحرير» أمام أحد أشهر محلات الفسيخ والرنجة بالسيدة زينب، مضيفًا أنه جاء من حلوان لشراء احتياجات أسرته من الفسيخ والرنجة: «واقف في الطابور من 3 ساعات».

إقبال المواطنين على شراء الفسيخ والرنجة

وأكد أن ارتفاع الأسعار لن يثن المواطن عن شراء احتياجاته من الفسيخ، فهو يوم يأتي من العام للعام -على حد تعبيره- فهو مظهر أقرب إلى التقديس.

فيما قالت جملات عبد العال: «إحنا جينا نشتري الفسيخ كالعادة.. هو غلي شوية لكن هنجيبه برضه والزحمة بتقول أن الارتفاع مش مأثرة».

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وعن ارتفاع الأسعار، قال جمال علي، عضو شعبة الأسماك إن الأسعار ارتفعت نسبيًا مقارنة بالعام الماضي، نظرًا لارتفاع الأسماك ذاتها، مضيفًا أن كيلو الفسيخ سجل متوسطه نحو 120 جنيهًا والرنجة تراوح سعرها من 30 لـ 40 جنيهًا، معتبرًا أن ارتفاع الأسعار أمر طبيعي مع كل موسم خاصة أن سعر الأسماك يشهد ارتفاع ملحوظ في الأسعار منذ قرابة الشهر.

إقبال المواطنين على شراء الفسيخ والرنجة

وأضاف أن الأقبال شبه مقارب لإقبال العام الماضي، والارتفاع لم يؤثر كثيرا على حالة البيع والشراء بالسوق المصري.

 

فيما قال فايد المرسي، أحد المواطنين، إن الأسعار بالسوق أكثر ارتفاعًا من المعلن، حيث سجل كلو الفسيخ نحو 150 جنيهًا للكيلو، وكيلو الرنجة سجل من 40 لـ 55 جنيهًا للكيلو.

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التحرير

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