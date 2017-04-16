رئيس التحالف الوطني يزور القاهرة ويلتقي السيسي وشكري

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الحكيم يلتقي الطيب والبابا تواضروس وأبو الغيط

أعلن السفير حبيب الصدر سفير جمهورية العراق لدى القاهرة أن عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني العراقي سيزور القاهرة الأسبوع الحالي تلبية لدعوة رسمية، وأنه من المقرر أن يلتقي والوفد المرافق له مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال.

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وأضاف السفير العراقي لدى القاهرة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الحكيم سيلتقي خلال الزيارة وزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كما سيلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا تواضروس الثاني.

وأوضح الصدر أن زيارة الحكيم إلى القاهرة تأتي ضمن جولة تشمل عددا من دول المغرب العربي لإطلاع القادة العرب على مجريات العملية السياسية في العراق والحرب على الإرهاب، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة وسبل تفعيل العلاقات الثنائية.