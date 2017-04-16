قطر توقف إمداد محطة كهرباء غزة بالوقود.. ومصر: حصتنا مستمرة

التحرير

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لم تتوقف معاناة قطاع غزة من انقطاع الكهرباء، والتي تفاقمت اليوم الأحد، بعد توقّف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل، وذلك بعد توقف قطر عن مد القطاع بالوقود بعد انتهاء مدة المنحة المقدمة منها.

4 ملايين دولار شهريًا من قطر لغزة قبل التوقف

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعلن في يناير الماضي، أنه سيتحمل كلفة توفير الكهرباء لقطاع غزة بشكل عاجل لمدة ثلاثة أشهر، وتسديد نحو أربعة ملايين دولار أميركي شهريًا لمدة ثلاثة أشهر لحساب السلطة الفلسطينية.

وبعد انتهاء الثلاثة أشهر، عادت غزة إلى النقطة "صفر"، حيث توقف المدد القطري، وذلك حسب ما أعلنته سلطة الطاقة والموارد الطبيعية فى قطاع غزة، اليوم، عن توقّف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل، بعد توقف قطر عن مد القطاع بالوقود بحجة انتهاء مدة المنحة المقدمة منها.

نقل التيار لقطاع غزة من محطة الوحشي بالشيخ زويد على جهد 22 ألف كيلو فولت

من جهة أخرى، تعد مصر طرفًا في إمداد قطاع غزة هي الأخرى بالكهرباء، وفي هذا السياق قال مصدر مسؤول بشركة نقل الكهرباء المصرية، إن قطاع غزة يحصل على التيار الكهربائي، من خلال شركة توزيع القناة وليس من خلال شركة النقل، لافتًا إلى أن إمداد قطاع غزة بالتيار من جانب مصر من خلال محطة الوحشي بمنطقة الشيخ زويد، على جهد 66 ألف كيلو فولت.

وأضاف المصدر لـ"التحرير"، اليوم الأحد، أنه يتم تخفيض الجهد من 66 الف إلى 22 الف كيلو فولت ليتم توصيل التيار من الشيخ زويد إلى قطاع غزة، منوهًا بأنه عند تخفيض الجهد عند 22 ألف كيلو فولت يصبح الأمر من اختصاصات شركة التوزيع، وعن تحصيل قيمة الكهرباء بالقطاع، فأكد المصدر أن شركة القناة هي من تحصل قيمة الكهرباء المصدرة إلى قطاع غزة.

20 ميجاوات لغزة يوميًا من 2006

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وفي السياق ذاته، تواصلت" التحرير" مع مصدر مسؤول بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، لمعرفة حجم الكهرباء التي يحصل عليها قطاع غزة حاليًا من وزارة الكهرباء، في ظل تصاعد أزمة الكهرباء المغذية للقطاع بعد توقف عمل المحطة الوحيدة بالقطاع عن العمل، إلا أن المصدر أكد أن وزارة الكهرباء ملتزمة بمد قطاع غزة بحصته من الكهرباء بشكل يومي منذ عام 2006.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"التحرير"، أن قطاع غزة يحصل على كميات من الكهرباء لا تذكر، على حد قوله، لافتًا إلى أن حصة القطاع 20 ميجاوات من الكهرباء يوميًا، ولم تزد.

وعن طلب القطاع لزيادة حصته من الكهرباء، فأكد المصدر أنه لم يطلب منهم أي زيادة، وفي حالة طلب قطاع غزة زيادة نسب الكهرباء، فلن تمانع مصر.

وعن انتظام دفع قطاع غزة لشركة القناة قيمة المبالغ المالية نظير إمداد القطاع بالكهرباء، أوضح المصدر أن الوزارة تحصل على أموالها، رافضًا الإفصاح عن القيمة التي تتحصل عليها الشركة بشكل شهري أو سنوي.

صراع بين فتح وحماس

وفي ضوء تطورات الوضع بقطاع غزة، قالت حركة حماس، فى بيان لها، اليوم الأحد، "توقفت المحطة لإصرار الحكومة فى رام الله، عن فرض الضرائب على الوقود بما يرفع سعره لأكثر من ثلاثة أضعاف، وهو ما يحول دون قدرتنا على الشراء".

وأعربت عن استعدادها لشراء الوقود بدون أى ضرائب، حيث وقالت إن الضرائب على الوقود، هي السبب الرئيسي لأزمة الكهرباء حالياً، محمّلةً الحكومة الفلسطينية المسئولية الكاملة عنها.

وكانت سلطة الطاقة، حذّرت صباح الخميس الماضي، من توقّف محطة الكهرباء عن العمل في قطاع غزة، عقب انتهاء منحتيْن تركية وقطرية، لدعم محطة توليد الكهرباء بالوقود.

بدورها، نفت الحكومة الفلسطينية اتهامات سلطة الطاقة، وقالت إن استمرار سيطرة حركة حماس على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، هو الذى يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسئولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة.