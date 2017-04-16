سموحة بدون راحة استعدادا للدراويش

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته، اليوم الأحد؛ استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، وذلك عقب التأهل لدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

وقرر الجهاز الفني بقيادة مؤمن سليمان الدخول في معسكر مغلق بالقاهرة بدءً من الغد؛ استعدادا لمواجهة الدراويش بستاد الإسماعيلية في إطار مباريات الأسبوع الـ٢٤ من مسابقة الدوري الممتاز.

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وتأهل سموحة إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد تغلبه على ضيفه بيدفيست الجنوب إفريقي، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أجمعهما، أمس السبت، على ملعب "برج العرب"، في إياب دور الـ32 (مكرر) من البطولة.