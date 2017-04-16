الفسيخ يسبب التسمم و تكلفة علاج حالة التسمم الواحدة صادمة ولا تتوقعها فكم تبلغ ؟

سمر العشري

مع اقتراب موعد عيد شم النسيم الموافق 17 إبريل القادم، وما يرافقه من احتفال الشعب المصري، بهذا اليوم، ويتضمن تناول الأسماك المملحة خاصة الفسيخ، فقد حذّرت اليوم وزارة الصحة والسكان المواطنين، من تناول الفسيخ لما يشكله من خطر على الصحة، يصل إلى حد الشلل او الوفاة في بعض الحالات، ولأجل هذه المناسبة أكدت الوزارة على أنها قد وفرت كميات كافية من مصل البوتيلزم لحالات الطوارئ، بالإضافة إلى تكثيف الحملات للرقابة على المنشآت الغذائية وأماكن تصنيع وبيع الأسماك المملحة.

وتبلغ تكلفة المصل الواحد لعلاج حالة التسمم بالفسيخ الفاسد يصل إلى 30 ألف جنيه للحقنة الواحدة، والمصاب بالتسمم يحتاج 1 – 3 حقن، أي بتكلفة 90 ألف للمريض الواحد، وفقا للدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، وأشار قنديل إلى أن الوزارة لديها مخزون استراتيجي لعلاج المصابين بهذا اليوم، 130 امبولا.

و أهاب قنديل بالمواطنين بسرعة التوجه لأقرب مشفى او مركز لمعالجة حالات التسمم عند ظهور أعراض مرضية خلال 24 ساعة من تناول الفسيخ.

وأضاف الدكتور قنديل محذرا من خطر الإسراف في تناول الأسماك المملحة، وخاصة مرضى الضغط والقلب والكلى والحوامل والاطفال، لما تسببه من ضرر شديد لاحتوائها على نسبة عالية من الملوحة قد تصل إلى أكثر من 17% من وزن السمك، ونصح بتجنب أكل رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة، لأن السموم تتركز في هذه الأجزاء، والتي يبقى مفعولها وتأثيرها على الإنسان مالم يتعرض الفسيخ لدرجة حرارة 100 درجة مئوية لمدة عشر دقائق مثل القلى في الزيت.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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