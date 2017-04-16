"X- RAY" يُحبط ترويج 4700 قرص مخدر بمحطة قطار الزقازيق

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية المُكلفة بتأمين محطة قطار الزقازيق، اليوم الأحد، شخص بعدما أظهر جهاز تفتيش الحقائب "الإكس راي" حيازته على حقيبة بداخلها آلاف الأقراص من عقار التامول المخدر.

البداية أثناء دخول "خ.ف"، 49 سنة، لمحطة قطار الزقازيق، وأثناء وضع الحقيبة الخاصة به على جهاز تفتيش الحقائب "الإكس راي" ظهر على الشاشة الخاصة بالجهاز عدد كبير من الأقراص، وبتفتيش الحقيبة تبين أن بداخلها كيس يحتوى على "4700" قرص من عقار التامول المدرج بجداول المخدرات وهاتف محمول.

قالت التحقيقات بأنه بمواجهة المتهم عقب ضبطه بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

بالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

تحرر المحضر اللازم قسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق؛ وجاري إرساله بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة أول الزقازيق لقيده وعرضه على النيابة.