طلب إحاطة بـ"النواب" حول انفجار خط غاز التجمع الخامس

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطه إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجهًا إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والمهندس طارق المُلا، وزير البترول، بشأن حادث انفجار خط الغاز بمنطقة التجمع الخامس.

وقال حجازي- في نص طلب الإحاطة - :"لابد من معرفة أسباب الانفجار التي كادت تؤدي إلى كارثة إنسانية بشعة، فضلًا عن إيضاح ضمانات عدم تكرارها، مع العلم أن أي حفر في الشوارع لابد أن يأخذ بشأنه تصريحات من إدارة الحي الواقع فيه الحفر مع دفع رسوم لاستخراج هذا التصريح، وإعادة الشئ لاصله، وأخذ خريطة الطريق والمرافق الموجودة به من مركز المعلومات المنوط به رسم خرائط بجميع المرافق الموجودة بكل شارع".

وتساءل حجازي، أين دور الأجهزة الحكومية، وهل يتوقف دورها عند تحصيل الرسوم فقط دون إعطاء أي خرائط أم أن الحفر كان عشوائياً؟

وتابع عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قائلًا: "يحب أن يكون هناك مسائلة قانونية حيال ذلك لمواجهة كل من تسول له نفسه العمل دون رادع أو قانون لعدم تكرار ذلك".