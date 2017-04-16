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بالصور.. محافظ أسوان يُعزي الأقباط في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

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مصراوي Masrawy

محافظ أسوان يُعزي الأقباط في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (1)محافظ أسوان يُعزي الأقباط في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (1)

محافظ أسوان يُعزي الأقباط في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (2)محافظ أسوان يُعزي الأقباط في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (2)

محافظ أسوان يُعزي الأقباط في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (3)محافظ أسوان يُعزي الأقباط في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (3)

محافظ أسوان يُعزي الأقباط في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (4)محافظ أسوان يُعزي الأقباط في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (4)

محافظ أسوان يُعزي الأقباط في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (5)محافظ أسوان يُعزي الأقباط في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (5)

محافظ أسوان يُعزي الأقباط في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (6)محافظ أسوان يُعزي الأقباط في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (6)

محافظ أسوان يُعزي الأقباط في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (7)محافظ أسوان يُعزي الأقباط في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (7)

محافظ أسوان يُعزي الأقباط في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (8)محافظ أسوان يُعزي الأقباط في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (8)

محافظ أسوان يُعزي الأقباط في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (9)محافظ أسوان يُعزي الأقباط في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (9)

محافظ أسوان يُعزي الأقباط في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (10)محافظ أسوان يُعزي الأقباط في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية (10)

أسوان - إيهاب عمران:

قدّم اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، واجب العزاء للأقباط بمختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية، في أثناء زيارته لها، اليوم الأحد، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال المحافظ في كلمته خلال تقديم واجب العزاء: "نحن كمصريين نحيا ونعيش على قلب رجل واحد لا فرق بين مسلمين ومسيحيين، وأن الإرهاب لن ينجح في شق صف المصريين والنيل من وحدتهم واستقرارهم"

وأشاد "حجازي" بالجهود الأمنية المبذولة من جميع قوات الأمن فى بسط يد الأمن والأمان للشارع الأسوانى وخاصة التأمين حول الكنائس ودور العبادة.

وأضاف الأنبا هدرا مطران أسوان: كلنا ثقة في قيادتنا السياسية الحكيمة للرئيس فى مواجهة الإرهاب والوقوف صفًا واحدًا لكى نضحد هذه المحاولات الخسيسة من قوى الشر".

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