بالصور.. قيادات الغربية يشيعون الشهيد الثاني في تفجير مركز تدريب طنطا

الغربية - مروة شاهين:

شيع المئات من أهالي قرية سجين الكوم التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، في جنازة عسكرية مهيبة جثمان الشهيد أمين الشرطة "محمد فؤاد خطاب مهنا"، من قوة مركز شرطة قطور، والذي استُشهد داخل مستشفى طنطا التعليمي متأثرًا بإصابته التي تعرض لها في واقعة تفجير محيط مركز تدريب الشرطة بمدينة طنطا منذ نحو أسبوعين.

وتقدم الجنازة العسكرية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، وزملاء الشهيد وأقاربه وأهالي القرية المجاورة لقريته.

وردّد الأهالي هتافات تنديدًا بالإرهاب الغاشم منها: "لا إله إلا الله .. الشهيد حبيب الله"، "لا إله إلا الله .. الإرهاب عدو الله"، مطالبين بالقصاص لدم شهداء الوطن.

والشهيد لديه 3 أطفال، ما بين 9 و6 و4 سنوات، وكان يعمل في مرور محافظة القاهرة قبل انتقاله للعمل بمديرية أمن الغربية.

جدير بالذكر أن تفجير محيط مركز تدريب الشرطة الإرهابي بطنطا، أسفر عن استشهاد أمين شرطة من قوة مركز شرطة كفر الزيات، وبذلك يرتفع عدد شهداء هذا التفجير إلى شهيدين اثنين.