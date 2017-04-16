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إجراءات مشددة بكنيسة مارجرجس بطنطا لتأمين عزاء الشهداء

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مصراوي Masrawy

تأمين كنيسة طنطا (1)تأمين كنيسة طنطا (1)

تأمين كنيسة طنطا (2)تأمين كنيسة طنطا (2)

تأمين كنيسة طنطا (3)تأمين كنيسة طنطا (3)

الغربية- مروة شاهين:

شهدت كنيسة مارجرجس بطنطا والمنطقة المحيطة بها، اليوم، إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة، لتأمين عزاء شهداء التفجير الإرهابي الذي ضرب الكنيسة، الأحد الماضي، والذي يحضره مئات الأقباط، إضافة لحضور قداس عيد القيامة المجيد.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونات أمنية بالشوارع المؤدية للكنيسة، وأغلقتها بالمتاريس، إلى جانب تفتيش كافة المترددين على المنطقة.

في الوقت ذاته، استعانت الشرطة بأفراد أمن من الكنيسة لتفتيش الراغبين في دخول الكنيسة وحضور القداس.

يذكر أن كنيسة مار جرجس بطنطا، شهدت تفجيرا إرهابيا، صباح أحد السعف، أسفر عن استشهاد 28 شخصا وإصابة 74 آخرين.

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