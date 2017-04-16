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"السجون" رداً على حبس العادلي: لسنا جهة ضبط وشغلنا خلف الأسوار

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"السجون" رداً على حبس العادلي: لسنا جهة ضبط وشغلنا خلف الأسوار "السجون" رداً على حبس العادلي: لسنا جهة ضبط وشغلنا خلف الأسوار

مصراوي Masrawy

حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق

كتب – فتحي عمر:

قال مسؤول أمني بقطاع مصلحة السجون، إن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ليس محبوساً داخل أي فرع تابع لمصلحة السجون: "لم يتم تسليمه إلينا".

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد، أمس السبت، حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما.

وأكد المسؤول في تصريحات خاصة لمصراوي، أن السجن ليست جهة ضبط؛ قائلاً: "شغلنا داخل السجون وخلف الأسوار فقط" مشيراً إن صيغة الحكم على المتهمين وضبطهم لم تصل حتى الآن إلى قطاع مصلحة السجون.

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