"الخدمات البيطرية" تعمم منشور تحذيري من الفسيخ والسردين والرنجة - صور

مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

كشف تقرير مفصل لهيئة الخدمات البيطرية، أن الهيئة تعمل علي مراقبة الأغذاية المطروحة في الأسواق عبر 22 مدرية متابعة بكافة المحافظات، للتأكيد على إتباع القواعد الخاصة بالمواصفات القياسية المصرية للأسماك.

وشددت الهيئة على الدور الرقابي الذي تقوم به للحفاظ على الصحة العامة، وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بالفيروسات التي تسبب الأمراض الخطيرة.

وطرحت الهيئة، التعليمات الإرشادية للحد من تعرض المواطنين للإصابة بحالات التسمم أو الغيثيان التي قد تصل إلي حد الوفاة.

وقال الدكتور عصام عبد الشكور، مدير إدارة الخدمات الإرشادية والبيطرية بالهيئة- في تصريح خاص لـ"مصراوي"، الأحد، إن هناك عددًا من الإجراءات المتبعة والحملات المكثفة على أسواق اللحوم للحد من بيع اللحوم غير صالحة للاستهلاك المحلى، أو تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة، مع زيادة طلب الاستهلاك فى الأعياد والمناسبات.

وأشار عبدالشكور، إلى وجود حملات مكثفة على الأسواق المفتوحة ومحلات الجزارة لضبط المخالفين، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى

وأضاف مدير إدارة الخدمات الإرشادية والبيطرية، أنه تقرر إلغاء الإجازات للأطباء البيطريين لتلقى بلاغات المواطنين بمسببات مرضية، لافتًا إلى تشديد الرقابة على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك وتكثيف الحملات بالتنسيق مع أجهزة وزارة التموين والداخلية، لضبط أية محاولات لعرض لحوم بيضاء أو حمراء غير صالحة للاستهلاك الآدمى، خاصة الأسماك المملحة والمدخنة.

وحذر مدير عام الهيئة، المواطنين من الأنزالق وراء الدعاية الكاذبة والشراء من الأماكن غير المعروفة.

كما حذر الدكتور نبيل ياسين، رئيس قسم الأغذاية بجامعة القاهرة، من تناول الفسيخ للمراضي التي يعانوا من الضغط العالي بسب ارتفاع منسوب الملح الذي يؤثر عليهم بشدة وقد تصل لحد الخطورة.

وأشار رئيس قسم الأغذية إلى خطورة سم "البلونيتي"، الذي ينتشر في منتج الفسيخ بكثرة، مؤكداً أن السم قد يؤدي إلي الوفاة لتأثيره الخطير على الأعصاب.​