ماكيدا يمنح لاعبو «سيد البلد» راحة من التدريبات لمدة يوم

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منح الإسباني خوان كارلوس ماكيدا، المدير الفني للاتحاد السكندري، لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة يوم بعد الفوز على بتروجت بهدف محمد عبد الرازق "بازوكا "، أمس السبت على ستاد السويس ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري.

ويستأنف الفريق السكندري تدريباته الجماعية غدا؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي يوم 23 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري.

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ويحتل الاتحاد المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بتروجت صاحب المركز السابع بـ 34 نقطة.