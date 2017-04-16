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توكيل «رينو» يكشف موقفه من إصدار سيارته «كويد» بـ70 ألف جنيه

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توكيل «رينو» يكشف موقفه من إصدار سيارته «كويد» بـ70 ألف جنيه توكيل «رينو» يكشف موقفه من إصدار سيارته «كويد» بـ70 ألف جنيه

التحرير

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ذكرت الشركة المصرية العالمية للسيارات الوكيل الوحيد لإصدارات شركة "رينو" الفرنسية داخل السوق المصرية، أنه لا نية لطرح مزيد من الموديلات خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن بعض التقارير الإعلامية التي تناولت بعض التغيرات في الإصدارات المعروضة للشركة الفرنسية بالسوق لا أساس لها من الصحة.

 

ونفى عبد الحليم سند المسؤول بالوكيل التجاري ومدير أحد المعارض الكبرى لرينو في القاهرة، خلال حديثه لـ"التحرير"، التقارير الإعلامية التي تناولت اقتراب نزول "رينو كويد" المدمجة بالسوق المصري، لافتًا إلى أن السيارة خاصة بالسوق الهندية.

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وأوضح سند أن "كويد" التي تصدر فقط بالهند مجهزة بمواصفات القيادة هناك، والتي تشمل وضع المقود في المقعد الأمامي الأيمن وليس الأيسر كما هو الحال في نظام القيادة داخل ، نافيًا ما تردد عن إصدار السيارة بالسوق خلال العام الجاري.

وأشار المسؤول بوكيل "رينو" داخل مصر إلى أن الموديلات المطروحة داخل السوق للشركة الفرنسية لن تشهد أي تغيير خلال الفترة المقبلة، كما أكد أنها لن تشهد أي إضافات جديدة على مدار الأشهر القليلة المقبلة.

يذكر أن تقارير صحفية قد تناولت اقتراب إصدار سيارة "رينو كويد" المدمجة بالسوق المصرية، بأسعار لا تتجاوز 70 ألف جنيه.

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التحرير

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