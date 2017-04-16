بمواصفات قياسية.. هذه السيارات الأقوى بالعالم في 2017

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تتطلع فئة من جمهور السيارات دومًا نحو الخروج عن التقليدية والإمكانات المألوفة للسيارة، والتي يمكن إيجادها في السواد الأعظم بالإصدارات الموجودة في الأسواق العالمية، وتنظر تلك الشريحة من الجمهور إلى السيارات الرياضية القوية، والتي تمثل نمطًا مغايرًا للقدرات الفنية المعتادة للسيارات.

وتحرص العديد من الشركات العالمية على تقديم سيارات رياضية ذات قدرات واسعة على مستوى الفني، مع إتاحة مساحة أكبر للانسيابية في الشكل الخارجي، وتكمن المنافسة بين تلك الشركات في العديد من العوامل التسويقية الخاصة بالأسعار، والتي تلعب أدوارًا حيوية في تحديد الشريحة المستهدفة من الجمهور، وفي هذا السياق تستعرض مجلة "ذا درايف" المتخصصة في شئون السيارات على مستوى العالم، مجموعة من أقوى السيارات ذات القدرات الفنية العالية، والتي تعرض في الأسواق العالمية بأسعار أقل من المستويات المألوفة لهذه الأنواع المتطورة من الإصدارات..

فورد موستانج

تمتلك السيارة الأمريكية تاريخ طويل على مستوى الإصدارات الرياضية القوية، وتعمل النسخة الخاصة بعام 2018 بمحرك 2300 CC مزود بشاحن إضافي "تربو" ويعطي قوة مقدارها 310 حصان، فيما تضخ النسخة الأقوى من "موستانج" قوة 435 حصان وتكون بسعة 5000 CC ويتكون من 8 أسطوانات "V8".

شيفروليه كمارو

واحدة من أفضل السيارات الرياضية على مستوى العالم، وتتمتع بمحرك بسعة 6200 CC يتكون من 8 أسطوانات "V8"، ويستطيع ضخ قوة مقدارها 455 حصان، أما النسخة "ZL1" المدعمة بشاحن إضافي خارق فتعطي قوة مقدارها 650 حصان.

سوبارو WRX

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تمثل واحدة من السيارات الأسرع على مستوى العالم في 2017، فمحركها الذي يستطيع ضخ قوة مقدارها 268 حصان، ويعمل بنظام الدفع الرباعي، لديه القدرة على تحقيق معدل تسارع يصل إلى سرعة 100 كم/ ساعة في زمن 4.8 ثانية.

مازدا مياتا MX-5

تمثل السيارة في عام 2017 الجيل الرابع والذي يضخ قوة مقدارها 155 حصان فقط، وتتمتع بناقل حركة مانيوال ذى 6 سرعات، غير أن إمكاناتها غير الموازية لإصدارات رياضية منافسة، لم يمنع فئة جماهيرية عريضة من الإقبال عليها.

فيات 124 سبايدر

استطاعت خلال عامين فقط تحقيق مستويات طيبة على المستوى الجماهيري، حيث تعرض بمحرك 1400 CC ويعطي قوة مقدارها 160 حصان مزودة بشاحن إضافي "تربو".

فولكس جولف GTI

واحدة من الإصدارات التي تمتلك تاريخًا طويلًا من النجاح بكافة أجيالها على مستوى الأسواق العالمية المختلفة، وتعرض السيارة بمحرك ذو سعة 2000 CC ويعطي قوة مقدارها يتراواح بين 210 و220 حصان.