أخبار عاجلة

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة -
مطرانية المنيا تستقبل العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص» -
فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟ -
محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون -
فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى -
فيديو.. محافظ السويس: تغيير اسم شارع حسن البنا قريبًا -
في ملحمة شعبية.. كيف تمكن «ولاد الحلال» من إنقاذ سكان «عمارة أسوان»؟ -
بالفيديو| أسامة عرابي بعد الخسارة من الأهلي: «الحظ لم يحالفنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار السيارات
  3. التحرير

بمواصفات قياسية.. هذه السيارات الأقوى بالعالم في 2017

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تتطلع فئة من جمهور السيارات دومًا نحو الخروج عن التقليدية والإمكانات المألوفة للسيارة، والتي يمكن إيجادها في السواد الأعظم بالإصدارات الموجودة في الأسواق العالمية، وتنظر تلك الشريحة من الجمهور إلى السيارات الرياضية القوية، والتي تمثل نمطًا مغايرًا للقدرات الفنية المعتادة للسيارات.

وتحرص العديد من الشركات العالمية على تقديم سيارات رياضية ذات قدرات واسعة على مستوى الفني، مع إتاحة مساحة أكبر للانسيابية في الشكل الخارجي، وتكمن المنافسة بين تلك الشركات في العديد من العوامل التسويقية الخاصة بالأسعار، والتي تلعب أدوارًا حيوية في تحديد الشريحة المستهدفة من الجمهور، وفي هذا السياق تستعرض مجلة "ذا درايف" المتخصصة في شئون السيارات على مستوى العالم، مجموعة من أقوى السيارات ذات القدرات الفنية العالية، والتي تعرض في الأسواق العالمية بأسعار أقل من المستويات المألوفة لهذه الأنواع المتطورة من الإصدارات..

فورد موستانج

تمتلك السيارة الأمريكية تاريخ طويل على مستوى الإصدارات الرياضية القوية، وتعمل النسخة الخاصة بعام 2018 بمحرك 2300 CC مزود بشاحن إضافي "تربو" ويعطي قوة مقدارها 310 حصان، فيما تضخ النسخة الأقوى من "موستانج" قوة 435 حصان وتكون بسعة 5000 CC ويتكون من 8 أسطوانات "V8".

شيفروليه كمارو

واحدة من أفضل السيارات الرياضية على مستوى العالم، وتتمتع بمحرك بسعة 6200 CC يتكون من 8 أسطوانات "V8"، ويستطيع ضخ قوة مقدارها 455 حصان، أما النسخة "ZL1" المدعمة بشاحن إضافي خارق فتعطي قوة مقدارها 650 حصان.

سوبارو WRX

شاهد أيضا

تمثل واحدة من السيارات الأسرع على مستوى العالم في 2017، فمحركها الذي يستطيع ضخ قوة مقدارها 268 حصان، ويعمل بنظام الدفع الرباعي، لديه القدرة على تحقيق معدل تسارع يصل إلى سرعة 100 كم/ ساعة في زمن 4.8 ثانية.

مازدا مياتا MX-5

تمثل السيارة في عام 2017 الجيل الرابع والذي يضخ قوة مقدارها 155 حصان فقط، وتتمتع بناقل حركة مانيوال ذى 6 سرعات، غير أن إمكاناتها غير الموازية لإصدارات رياضية منافسة، لم يمنع فئة جماهيرية عريضة من الإقبال عليها.

فيات 124 سبايدر

استطاعت خلال عامين فقط تحقيق مستويات طيبة على المستوى الجماهيري، حيث تعرض بمحرك 1400 CC ويعطي قوة مقدارها 160 حصان مزودة بشاحن إضافي "تربو".

فولكس جولف GTI

واحدة من الإصدارات التي تمتلك تاريخًا طويلًا من النجاح بكافة أجيالها على مستوى الأسواق العالمية المختلفة، وتعرض السيارة بمحرك ذو سعة 2000 CC ويعطي قوة مقدارها يتراواح بين 210 و220 حصان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مدير أمن سوهاج لـ«المواطنين»: احتفلوا بشم النسيم في حمايتنا

مدير أمن سوهاج لـ«المواطنين»: احتفلوا بشم النسيم في حمايتنا

مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة

مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة

فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة

فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة

محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة

محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة