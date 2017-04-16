مدير مباحث الإسكندرية يتفقد تأمين «المرقسية».. ويؤكد: أرواحنا فداء للمصريين

التحرير

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قال اللواء شريف عبد الحميد، مدير البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، إن أجواء عيد القيامة تسير بصورة طبيعية وآمنة، ولا يوجد ما يعكر صفو الأخوة المسيحيين.

وأضاف "عبد الحميد"، في تصريحات للتحرير، أن القوات على أهبة الاستعداد، وفي حالة يقظة تامة لتأمين أعياد القيامة وشم النسيم، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، متوعدا الخارجين عن القانون وكل من يحاول الإضرار بأمن البلاد "عقابه سيكون رادع وبلا هوادة".

وأوضح مدير البحث الجنائي بالمديرية، أنه تم وضع خطة أمنية محكمة لتأمين لافتا بأن الضباط والأفراد والمجندين "مستعدون للتضحية بأرواحهم دفاعا عن أمن كل مصري وكل شبر على أرض مصر".

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وتفقد اللواء شريف عبد الحميد، قوات تأمين الكنائس، وأشرف على تأمين عملية الدخول والخروج بالكنيسة المرقسية بالتزامن مع زيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.