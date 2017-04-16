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«مستقبل وطن»: الكاتدرائية والأزهر حائط الصد الأمثل لمواجهة الفكر المتطرف

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«مستقبل وطن»: الكاتدرائية والأزهر حائط الصد الأمثل لمواجهة الفكر المتطرف «مستقبل وطن»: الكاتدرائية والأزهر حائط الصد الأمثل لمواجهة الفكر المتطرف

التحرير

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هنأ حزب مستقبل وطن، برئاسة النائب المهندس أشرف رشاد، الأقباط والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية والأخوة الأقباط، بعيد القيامة المجيد.

وقال رشاد، إن أقباط  ومسلميها يدًا واحدة ونسيج واحد وشركاء في الواجبات والحقوق يزداد بهم الوطن ثباتًا ورسوخًا ضد جميع المكائد التي تحاول إحداث الفرقة والترويج لإحداث فتنة طائفية ليست موجودة، مستدركًا: "بفضل وحدتنا لن توجد، لأن الشعب المصري واعي ويفطن جيدًا لحجم التغيرات الموجودة من حوله وحجم المكائد المحيطة بالوطن".

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أضاف رئيس الحزب، أنه كلّف وفد من قيادات الحزب بالأمانة المركزية للذهاب للكنيسة المرقسية لتقديم واجب التهنئة البابا تواضروس، وكذلك قيادات الحزب بالمحافظات المختلفة للذهاب الأديرة والكنائس لتقديم التهنئة.

وأوضح بيان عن الحزب، أن الكاتدرائية المرقسية ومؤسسة الأزهر الشريف يمثلان حائط الصد القوي والأمثل لمواجهة الأفكار الهدامة والمتطرفة التي تهدد مستقبل الوطن وتسعى للنيل من وحدة أبنائه، ما يستلزم مزيد من التماسك والوقوف صفًا واحدًا لدعم مسيرتهم التي لا تقل أهمية عن المواجهة العسكرية للإرهاب.

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