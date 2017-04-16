والي: 3 ملايين أسرة منتجة مصرية تشارك بمعرض «ديارنا»

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تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الاستعدادات النهائية لإطلاق الدورة 58 لمعرض الأسر المنتجة (ديارنا) والذي يقام تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء حيث يجري العمل سريعا على الانتهاء من استكمال التجهيزات النهائية لافتتاح المعرض (ديارنا) يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 إبريل الجاري بقاعة الصندوق الاجتماعي للتنمية بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى ٣٠ أبريل الجاري.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية لها اليوم الأحد، أن معرض ديارنا والذي يعقد تحت شعار (من بيتنا لبيتك) سيقدم 900 صنف من خلال شباب الأسر المنتجة على مستوى محافظات الجمهورية هذه المعروضات تتميز بالطابع المصري وخاماتها المحلية والتنوع بما يلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع بأسعار متميزة، حيث سيتم التركيز في هذه الدورة على المنتجات الخاصة بشهر رمضان الكريم استعدادا لقدوم الشهر المعظم وبأسعار ستتنافس مع مثيلتها، وذلك تيسيرا على المواطن المصري وذلك من منتجات التمور والبلح وزيت الزيتون وغيرها.

وأضافت والي، أن إقامة هذه المعارض من شأنها دعم السمات التنافسية للمنتج المصري وجعله قادرا على التواجد داخل الأسواق المحلية والخارجية حيث يكتسب المشاركون العديد من الخبرات والتطوير لوسائل العرض والابتكار فى التصميمات بما يلائم احتياجات الأسواق كما يعد فرصة للعارضين لتسويق منتجاتهم حيث يتم إجراء تعاقدات على عدد من منتجاتهم.

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وسيضم المعرض الذي سيفتح أبوابه من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا آلالاف من المنتجات المتميزة بالطابع المحلي الأصيل من الأثاث والتصميمات الجديدة من الخشب الطبيعي بأسعار اقتصادية تتناسب ومحدودي الدخل، والمفروشات والملابس المطرزة يدويا والتي تلبي احتياجات الأسرة المصرية، وأيضاً السجاد الحرير والصوف والكليم والجوبلان والمشغولات الفنية ومشغولات الألباستر والنحاس والصدف والخوص والبامبو والنقش على الزجاج بالإضافة إلى الصناعات الغذائية مثل عسل النحل والزيتون وزيت الزيتون والتمر بالإضافة إلى مشاركة متميزة لمحافظات البحر الأحمر والوادي الجديد وسيناء بما تقدمه من طابع متميز فى المعروضات.

ويعد مشروع الأسر المنتجة من البرامج القومية التي تسعى الوزارة إلى نشرها حيث تشارك بها ما يقرب من 3 ملايين أسرة منتجة ويهدف إلى تحويل الأسرة محدودة الدخل إلى وحدات إنتاجية تساهم في رفع مستوى معيشتها وتشارك في تنمية المجتمع وذلك من خلال تقديم التدريب والدعم الفني والمالي والمهني اللازم لها عبر مراكز إعداد وتكوين الأسر المنتجة والمعارض الدائمة والموسمية المنتشرة بالمحافظات خاصة استغلال الخامات والموارد البيئية المتاحة واستثمارها وتحويلها إلى منتجات نهائية لها قيمة اقتصادية.

يذكر أن عدد الزائرين للمعرض فى دورته السابقة في نوفمبر من العام الماضي ما يزيد على 22 ألف زائر حيث تجاوزت قيمة ما حققه من مبيعات 5 ملايين و500 ألف جنيه ومن المقرر أن يستمر العمل بالمعرض أيام الجمعة والسبت والإجازات الرسمية تيسيرا على المواطنين.