تعرّف على الطرق ال"5" التي تجنبك التسمم من آكلات شم النسيم

يتأهب المصربون في مثل هذا التوقيت، من كل عام للاحتفال بأعياد الربيع عيد “شم النسيم”، ومن أشهر العادات التي تمارس في هذه المناسبة الخروج للحدائق والمنتزهات العامة، والترويح ولعل أهمها هى تناول الأسماك، والرنجة والسردين والبصل.

لكن هناك مخاوف، من حدوث وعكات صحية وتسمم، نتيجة تناول أسماك فسادة ومنتهية الصلاحية أو وجود بكتريا ضارة في الرنجة والسردين والفسيخ، لذا نقدم لكم “5” طرق تجنبكم التسمم في تلك المناسبة.

الطريقة الأولى :

ترك الأسماك في الثلاجة، لمدة تتراوح من 24 ساعة إلى 48 ساعة، حتى تموت البكتريا الضارة الموجودة فيها.

الطريقة الثانية:

وضع الأسماك على النار لمدة 10 دقائق، أو غليها في الماء أو وضعها في الزيت.

الطريقة الثالثة:

إضافة كثير من الخل والليمون، للأسماك قبل تناولها لما لهما من مميزات في قتل البكتريا الضارة وتطهير الأكل من السموم.

الطريقة الرابعة:

تناول كمية كبيرة من البصل والخس والخضروات؛ لأن الخضروات تعمل على تخفيف نسبة الأملاح المتركزة في الفسيخ والسردين والرنجة، وتخليص الجسم منها بسهولة.

الطريقة الخامسة:

تناول أي من المشروبات الآتية، “النعناع، الشاي الأخضر ، الزعتر، القرفة، عصير الليمون “، بعد تناول الأسماك لما لها من خصائص مطهرة للأمعاء والمعدة.

المصدر: مصر فايف