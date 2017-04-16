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نائب تركي معارض: الشرطة تعرقل عمل مراقبي أحزاب المعارضة في الاستفتاء

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نائب تركي معارض: الشرطة تعرقل عمل مراقبي أحزاب المعارضة في الاستفتاء نائب تركي معارض: الشرطة تعرقل عمل مراقبي أحزاب المعارضة في الاستفتاء

مصراوي Masrawy

الاستفتاء الدستوري في تركيا

اسطنبول - (د ب أ):

اتهم نائب كردي تركي معارض الشرطة بعرقلة عمل المراقبين التابعين لأحزاب المعارضة في الاستفتاء الدستوري الذي يجري اليوم الأحد في أنحاء تركيا.

وقال النائب ضياء بير المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، من إحدى اللجان بولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد، إن الشرطة تقوم بإبعاد مراقبي الحزب وكذلك مراقبي حزب الشعب الجمهوري.

وتحمل بطاقات التعريف التي أصدرتها الأحزاب لمراقبيها اسم الحزب وشعاره. وتقول الشرطة إنها تبعد مراقبي الحزبين لأنه يحظر إظهار رموز حزبية في مراكز الاقتراع في يوم التصويت.

وأضاف بير أنه تردد وقوع مشابهة في مراكز اقتراع أخرى في المنطقة ذات الأغلبية الكردية جنوب شرقي البلاد.

وأضاف أن الشرطة تستهدف على وجه الخصوص مراقبي حزب الشعوب والحزب الجمهوري، وقال :"ليس لنا مراقبون حاليا في مراكز الاقتراع".

وتجدر الإشارة إلى أن هذين الحزبين هما الجهتان الوحيدتان اللتان نشرتا مراقبين من المعسكر الرافض للتعديلات.

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