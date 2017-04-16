بالصور.. محافظ سوهاج يقدم الهدايا لأيتام دار رعاية مسيحية بمناسبة العيد

سوهاج - عمار عبد الواحد:

زار الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج ، الأحد، يرافقه اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، ومشايخ الأزهر والأوقاف، دار رعاية الأيتام بجمعية بيت الرحمة المسيحية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث قدم المحافظ ومرافقوه، الهدايا والحلوى وكسوة العيد لأطفال الدار.

وأكد المحافظ على عمق مشاعر الأخوة التي تربط بين المسلمين والمسيحيين، مشددا على أن الشعب المصري لم ولن يعرف التفرقة، وأن الجميع متحدون منذ فجر التاريخ.