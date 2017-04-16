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كونتي يرغب في البقاء مع تشيلسي

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كونتي يرغب في البقاء مع تشيلسي كونتي يرغب في البقاء مع تشيلسي

التحرير

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أعرب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عن رغبته في الإستمرار مع نادي تشيلسي لفترة طويلة وذلك في ظل إقتراب إنهاء موسمه الأول مع البلوز بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وأوضح كونتي في تصريحات نقلهه موقع "سكاي سبورتس" بأن مهنة التدريب ليست سهلة على الإطلاق وتعتمد بشكل كبير على تحقيق النتائج الجيدة، مشيرا إلى أن النتائج أيضا ليست كل شيء بل ينبغي مشاهدة عمل المدرب بشكل يومي ومن ثم الحكم عليه.

وأضاف كونتي أنه يظهر شغفه الكبير بالكرة ورغبته الشديدة في عدم الخسارة في كل مباراة، مؤكدا على حبه الشديد للكرة وعن رضاءه بسعادة جماهير تشيلسي بالنتائج التي يحققها الفريق.

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وأكد كونتي على قلقه الشديد عند توليه تدريب تشيلسي في الأيام الأولى، حيث وجد صعوبة في نقل أفكاره وفلسفته الخاصة للاعبين في الحصص التدريبية، حيث أدرك حينها حاجته للكثير من الوقت لكي يتأقلم اللاعبون مع فلسفته، ولكنه وجد تفاعل جيد من اللاعبين وبذلهم مجهود مضاعف لتطبيق أفكاره.

وأشار كونتي إلى صعوبة خوض تجربة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى والتأقلم مع اللغة والثقافة الجديدة، لذا يشعر بالسعادة الكبيرة الأن لتحقيقه تلك النتائج الجيدة في ظل الظروف الصعبة التي مر بها، مؤكدا على أن يرغب في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي أولا ومن ثم سيقارنه بباقي الألقاب التي توج بها في مسيرته التدريبية.

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التحرير

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