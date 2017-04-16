بوجبا مستاء من مقارنته بكانتي

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أعرب متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوجبا عن استياءه الشديد من المقارنات التي تعقد بينه وبين لاعب تشيلسي نجولو كونتي، مشيرا إلى أن الأخير لا يسجل الكثير من الأهداف وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس".

وانتقل بوجبا لصفوف مانشستر يونايتد هذا الموسم قادما من يوفنتوس في صفقة قياسية، إلا أنه تعرض للعديد من الإنتقادات بسبب قلة الأهداف التي يسجلها، وذلك بعدما سجل 4 أهداف فقط وصنع 3 أخرين في الدوري الإنجليزي.

وأوضح بوجبا أن كانتي يعد من أفضل لاعبي الوسط في العالم ولكنه لا يسجل الكثير من الأهداف، مشيرا إلى استغرابه الشديد من عدم انتقاده إزاء هذا الأمر خاصة أن دوره يقتصر على إفتكاك الكرة وتمريرها لأقرب زميل.

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وأضاف بوجبا أنه يقوم بنفس الأمر بل ويسجل الكثير من الأهداف، مشيرا إلى أن الأمر لم يعد يتعلق بتسجيل الأهداف وحسب، بل يتم انتقاده بسبب الرقم الذي إنتقل به إلى اليونايتد، مشيرا إلى أنه يحب اللعب تحت ضغط ولا يجد مشكلة في هذا الأمر.

وأشار بوجبا إلى أنه عندما يلعب المباريات يسعى إلى تقديم أفضل ما لديه ولا يفكر في تسجيل الأهداف بقدر تركيزه في الفوز بالمباراة، مطالبا الجميع بانتقاد أسلوب لعبه فقط وعدم التركيز مع قصات الشعر الخاصة به.