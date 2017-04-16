السومه يقترب من تمثيل المنتخب السوري

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أعلن موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام في سوريا أن اللاعب السوري عمر السومة مهاجم نادي أهلي جدة السعودي سيكون ضمن صفوف منتخب سوريا في المواجهات المتبقية من تصفيات مونديال روسيا 2018.

وأكد جمعة لوكالة "فرانس برس" بأن السومة أبدى رغبته في العودة لتمثيل سوريا وقال: "منتخب سوريا للجميع والسومة أحد اللاعبين المميزين وقد أعلن عن رغبته في المشاركة مع المنتخب".

وأضاف جمعة بأن اللاعب الدولي فراس الخطيب الذي عاد مؤخراً لصفوف المنتخب لعب دوراً كبيراً في المحادثات التي تمت مع السومة بشأن عودته للمنتخب بصفته صديقا مقرباً له.

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وكان اتحاد الكرة السوري قد دعا السومة للانضمام إلى المنتخب عدة مرات قبل تصفيات المونديال لكن اللاعب اعتذر دون توضيح الأسباب وفقا لصحيفة الرياض.

الجدير بالذكر أن المنتخب السوري يحتل المركز الرابع في المجموعة الآسيوية الأولى من الدور الحاسم المؤهل لمونديال روسيا 2018 وله 8 نقاط وله ثلاث مباريات مع الصين وقطر في ماليزيا، ومع إيران في طهران.