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تشيلسي يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة مانشستر يونايتد

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تشيلسي يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة مانشستر يونايتد تشيلسي يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة مانشستر يونايتد

التحرير

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أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى تعرض الحارس البلجيكي ثيبوت كورتوا لإصابة في الكاحل ستبعده عن مباراة مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة رقم 32 للدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

ويعد كورتوا من العناصر الأساسية في تشكيل تشيلسي، حيث خاض 31 مباراة في الدوري، حافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة، مساهما في تصدر البلوز للدوري بفارق 4 نقاط عن توتنهام.

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وبعد إصابة كورتوا التي حرمته حتى من السفر مع الفريق اليوم، سيتولى البديل أسمير بيجوفيتش، حراسة عرين البلوز، الأمر الذي يرغب مانشستر يونايتد في استغلاله لحسم المباراة، والاقتراب من المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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التحرير

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