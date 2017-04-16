سيدة تدهس شخصا بسيارتها في أبو النمرس

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه، صدمته سيارة ملاكي بمركز أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إخطارا من نائبه لقطاع الجنوب اللواء مصطفى عناني، بوقوع حادث سير، ووجود متوفٍ.

وكشفت معاينة العميد خالد كامل، مأمور قسم أبو النمرس، أن حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي، أدى لاصطدام إحداها - تقودها سيدة - بشخص أثناء سيره بالطريق، ما أسفر عن مصرعه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.