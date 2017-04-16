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الأوقاف: فتح فصول محو الأمية.. و1000 منفذ لبيع السلع الغذائية بالمساجد

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الأوقاف: فتح فصول محو الأمية.. و1000 منفذ لبيع السلع الغذائية بالمساجد الأوقاف: فتح فصول محو الأمية.. و1000 منفذ لبيع السلع الغذائية بالمساجد

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محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيتم فتح فصول محو أمية يدرس بها الأئمة والواعظات، و1000 منفذًا لبيع السلع الغذائية في الأماكن غير المستغلة بالمساجد.

وأضاف وزير الأوقاف- في المؤتمر الصحفي الذي يعقد الأحد، بمقر الوزارة، أنه تم التشديد علي مديري المديريات، بمنع إقامة الجمعة والدروس في الزوايا إلا تحت إشراف القيادات، وإحالة أي إمام ينتمي لأي جماعة للتحقيق.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه نبه على وكلاء الوزارة برفع الكتب غير المعتمدة من وزارة الأوقاف من المكتبات، كاشفا أنه سيتم التوسع في تعيين الواعاظات قبل رمضان لقطع الطريق على المتشددات لجماعة الإخوان.

ولفت جمعة، إلى أن هناك تعاون بين وزارة الأوقاف والتضامن والتربية والتعليم لإنشاء حضانات. ​

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