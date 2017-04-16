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بالصور.. "القاضي" يتفقد الموقع الجديد لجامعة بنها بالعبور

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مصراوي Masrawy

رئيس جامعة بنها يتفقد الموقع الجديد (1)رئيس جامعة بنها يتفقد الموقع الجديد (1)

رئيس جامعة بنها يتفقد الموقع الجديد (2)رئيس جامعة بنها يتفقد الموقع الجديد (2)

رئيس جامعة بنها يتفقد الموقع الجديد (3)رئيس جامعة بنها يتفقد الموقع الجديد (3)

رئيس جامعة بنها يتفقد الموقع الجديد (4)رئيس جامعة بنها يتفقد الموقع الجديد (4)

القليوبية – أسامه علاء الدين:

تفقد الدكتور السيد القاضي، رئيس جامعة بنها، اليوم الأحد، الموقع الجديد لجامعة بمدينة العبور، وشهد بدء حفر الأسوار الخارجية للجامعة التي تبلغ مساحتها 92 فدانًا.

كما تفقد، "القاضي"، خلال زيارته قاعة الاحتفالات المقامة على مساحة 900 متر، وتتسع لحوالي 650 فردًا، بجانب مبنيين في طور الشتطيب تبلغ مساحة الواحد فيهما 1000 متر، ويتكون من 3 طوابق بإجمالى 3 آلاف متر.

وشدد، رئيس الجامعة، على ضرورة الانتهاء من إقامة المبانى المتعاقد عليها، وفقًا للمواعيد المحددة بالعقود، واستمع إلى مسئولي شركات المقاولات حول ما يواجهونه من عقبات، مؤكدًا ضرورة التعاون بين الجميع للانتهاء من المباني والمنشآت في أسرع؛ للاستفادة بها، والاستخدام الأمثل للاستثمارات التي تم ضخها لإقامتها.

 

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