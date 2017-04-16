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بالصور .. "الأقصر في الوثائق القومية" ندوة بعاصمة الثقافة العربية

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مصراوي Masrawy

ندوة الأقصر في الوثائق القومية (1)ندوة الأقصر في الوثائق القومية (1)

ندوة الأقصر في الوثائق القومية (2)ندوة الأقصر في الوثائق القومية (2)

ندوة الأقصر في الوثائق القومية (3)ندوة الأقصر في الوثائق القومية (3)

ندوة الأقصر في الوثائق القومية (4)ندوة الأقصر في الوثائق القومية (4)

ندوة الأقصر في الوثائق القومية (5)ندوة الأقصر في الوثائق القومية (5)

ندوة الأقصر في الوثائق القومية (6)ندوة الأقصر في الوثائق القومية (6)

الأقصر – محمد محروس:
 
نظمت دار الكتب والوثائق القومية، اليوم الأحد، ندوة "الأقصر في الوثائق القومية" على مسرح قصر الثقافة، ضمن فعاليات اختيار الأقصر عاصمة الثقافة العربية لعام 2017.
 
حاضر بالندوة الدكتور خالد غريب، رئيس قسم الآثار اليونانية الرومانية بجامعة القاهرة، والدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة القاهرة، بحضور الباحث سعد فاروق، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، والدكتورة نيفين محمد، رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية.
 
تناولت الندوة مسميات وتاريخ مدينة طيبة على مدار التاريخ المصري القديم، مشيرا لورود اسم "طيبة" بلفظ المدينة في الكتب السماوية، وكذلك التركيز على أن التداخل الحضاري والديني بين الإسلام والمسيحية متمركز بمعبد الأقصر، باعتباره أكبر دليل على عدم وجود الإرهاب فى العقيدة المصرية بكل مراحل تاريخها.
 
وعقب الندوة، افتتح الحضور معرض دار الوثائق الذي يحتوي على وثائق تخص الأقصر منذ عام 1943 وحتى 1997، ومنها وثائق تحويل مطار الأقصر لمطار دولي، ووثيقة لإنشاء مدينة طيبة، ووثيقة لإنشاء قصر ثقافة الأقصر القديم عام 1971.

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