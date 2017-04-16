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بالصور.. إزالة 15 حالة تعدٍ ورفع 1000 طن ردم ببحيرة المنزلة

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مصراوي Masrawy

لإزالة التعديات ببحيرة المنزلة (1)لإزالة التعديات ببحيرة المنزلة (1)

لإزالة التعديات ببحيرة المنزلة (2)لإزالة التعديات ببحيرة المنزلة (2)

لإزالة التعديات ببحيرة المنزلة (3)لإزالة التعديات ببحيرة المنزلة (3)

لإزالة التعديات ببحيرة المنزلة (4)لإزالة التعديات ببحيرة المنزلة (4)

لإزالة التعديات ببحيرة المنزلة (5)لإزالة التعديات ببحيرة المنزلة (5)

لإزالة التعديات ببحيرة المنزلة (6)لإزالة التعديات ببحيرة المنزلة (6)

لإزالة التعديات ببحيرة المنزلة (7)لإزالة التعديات ببحيرة المنزلة (7)

لإزالة التعديات ببحيرة المنزلةلإزالة التعديات ببحيرة المنزلة

الدقهلية- رامي القناوي:

قاد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، حملة مكبرة على بحيرة المنزلة، لإزالة التعديات بمنطقة عبده الصالحي بالمطرية، أسفرت عن إزالة 10 أفدنة من التعديات على البحيرة.

وأضاف محافظ الدقهلية في تصريحات صحفية له، أن الحملة أزالت 1000 طن نواتج ردم، أعقبه فتح مقطع مائي للمنطقة، وعودة تلك المنطقة للمسطح المائى للبحيرة. وأشار المحافظ إلى تنفيذ 15 قرار إزالة لعدد من المبان والمنشآت.

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