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المناطق الأثرية بالوادي الجديد تستعد لاستقبال الزائرين خلال شم النسيم

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المناطق الأثرية بالوادي الجديد تستعد لاستقبال الزائرين خلال شم النسيم المناطق الأثرية بالوادي الجديد تستعد لاستقبال الزائرين خلال شم النسيم

مصراوي Masrawy

منطقة البجوات الاثرية بالخارجة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

استعدت المناطق الأثرية القبطية بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، لاستقبال زائريها خلال احتفالات عيد الربيع.

وقال منصور عثمان، مدير عام الآثار القبطية والإسلامية بالوادي الجديد لـ"مصراوي" إن المحافظة رفعت حالة الاستعداد بمنطقة البجوات الأثرية شمال واحة الخارجة، لاستيعاب الزائرين للاحتفال بشم النسيم.

وأضاف منصور، أنه كلّف المرشدين السياحيين بالتواجد في محيط المنطقة لمرافقة الزائرين، وتقديم المعلومات الأثرية عن المنطقة.

وتعد منطقة "البجوات" الأثرية من أشهر الآثار القبطية بالوادي الجديد، حيث تعتبر أكبر تجمع للكنائس القديمة خلال العصر الروماني بالواحات، ويحرص أهالي الخارجة على التنزه بالمنطقة خلال عيد الربيع.

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