أخبار عاجلة

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة -
مطرانية المنيا تستقبل العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص» -
فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟ -
محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون -
فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى -
فيديو.. محافظ السويس: تغيير اسم شارع حسن البنا قريبًا -
في ملحمة شعبية.. كيف تمكن «ولاد الحلال» من إنقاذ سكان «عمارة أسوان»؟ -
بالفيديو| أسامة عرابي بعد الخسارة من الأهلي: «الحظ لم يحالفنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. رئيس جامعة أسوان معزيًا الأقباط: كلنا فى خندق واحد ضد الإرهاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. رئيس جامعة أسوان معزيًا الأقباط: كلنا فى خندق واحد ضد الإرهاب رئيس جامعة أسوان معزيًا الأقباط

أسوان - إيهاب عمران:

قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إن "الوحدة الوطنية لا يستطيع أحد أن يعبث بها فكلنا في خندق واحد ضد الإرهاب الأسود".

وأضاف "غلاب" خلال تقديمه واجب العزاء في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية بكاتدرائية أسوان، اليوم الأحد، أن الأزمات التى يمر بها الوطن لن تكسره بل ستزيده قوة وصلابة.

كان الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، يرافقه الدكتور منصور كباش رئيس الجامعة السابق ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، زاروا عددًا من كنائس المحافظة؛ لتقديم واجب العزاء للأخوة المسيحيين في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية وكان فى استقبالهم بالكنيسة نيافة الأنبا هدرا، مطران أسوان.

رئيس جامعة أسوان معزيًا الأقباط (2)

رئيس جامعة أسوان معزيًا الأقباط (3)

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية

محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون

محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون

مطرانية كفر الشيخ تستقبل المعزين في ضحايا الكنيستين

مطرانية كفر الشيخ تستقبل المعزين في ضحايا الكنيستين

السيطرة على حريق بـ5 منازل وأحواش بمركز ساحل سليم في أسيوط

السيطرة على حريق بـ5 منازل وأحواش بمركز ساحل سليم في أسيوط