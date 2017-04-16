بالصور.. رئيس جامعة أسوان معزيًا الأقباط: كلنا فى خندق واحد ضد الإرهاب

أسوان - إيهاب عمران:

قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إن "الوحدة الوطنية لا يستطيع أحد أن يعبث بها فكلنا في خندق واحد ضد الإرهاب الأسود".

وأضاف "غلاب" خلال تقديمه واجب العزاء في شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية بكاتدرائية أسوان، اليوم الأحد، أن الأزمات التى يمر بها الوطن لن تكسره بل ستزيده قوة وصلابة.

كان الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، يرافقه الدكتور منصور كباش رئيس الجامعة السابق ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، زاروا عددًا من كنائس المحافظة؛ لتقديم واجب العزاء للأخوة المسيحيين في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية وكان فى استقبالهم بالكنيسة نيافة الأنبا هدرا، مطران أسوان.