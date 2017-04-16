بالصور.. محافظ بني سويف يزور الكنائس والأديرة بمناسبة عيد القيامة

بني سويف ــ أحمد كامل:

زار المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، يرافقه اللواء عادل التونسي مدير الأمن، اليوم الأحد، كنائس وأديرة المحافظة، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

بدأت الجولة بالمرور على الكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف، ومطرانية ببا، والكنيسة الكاثوليكية بميدان مولد النبي، والكنيسة الإنجيلية بمدينة بني سويف، وديري الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس مركز ناصر.

شارك في الزيارة رؤساء جهاز الأمن الوطني ومكتب المخابرات العامة بالمحافظة، والعقيد محمود بشير المستشار العسكري، وعدد من النواب، واللواء يسري خضر السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، فضلاً عن العديد القيادات من الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وبعض رجال الدين الإسلامي من قيادات الأوقاف والأزهر.

واختلطت عبارات التهاني والمواساة بين الحاضرين، فضلاً عن تبادل التعبيرات التي تدل على تماسك أبناء الوطن الواحد في كل المناسبات، وأنهم معًا من أجل رفعة الوطن.