أخبار عاجلة

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة -
مطرانية المنيا تستقبل العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص» -
فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟ -
محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون -
فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى -
فيديو.. محافظ السويس: تغيير اسم شارع حسن البنا قريبًا -
في ملحمة شعبية.. كيف تمكن «ولاد الحلال» من إنقاذ سكان «عمارة أسوان»؟ -
بالفيديو| أسامة عرابي بعد الخسارة من الأهلي: «الحظ لم يحالفنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"تنشيط السياحة" بالبحر الأحمر: ارتفاع نسب إشغال الفنادق لـ65%

Google+ Print
"تنشيط السياحة" بالبحر الأحمر: ارتفاع نسب إشغال الفنادق لـ65% "تنشيط السياحة" بالبحر الأحمر: ارتفاع نسب إشغال الفنادق لـ65%

مصراوي Masrawy

السياحة بالبحر الأحمر

أكد أحمد مصطفى، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بالبحر الأحمر، ارتفاع نسب الإشغالات في فنادق الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم إلى حوالي 65%، بالتزامن مع احتفالات شم النسيم.

وبدأت فنادق البحر الأحمر المختلفة، باستقبال زوار المحافظة من المعيدين والمحتفلين بأعياد الربيع.

وأشار "مصطفى" إلى أن فنادق الجونة وسهل حشيش وعدد آخر من الفنادق وصلت نسبة الإشغال بها إلى 80 و90% إلا أن النسبة العامة لجميع فنادق البحر الأحمر 46% وقد تصل لـ60%.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر رفع حالة الطوارئ لاستقبال أعياد الربيع، إذ أكد اللواء أحمد عبد الله رفع درجة الاستعداد القصوى، وتشديد الإجراءات الأمنية، والسيطرة الكاملة على الشواطئ العامة والخاصة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية

محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون

محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون

مطرانية كفر الشيخ تستقبل المعزين في ضحايا الكنيستين

مطرانية كفر الشيخ تستقبل المعزين في ضحايا الكنيستين

السيطرة على حريق بـ5 منازل وأحواش بمركز ساحل سليم في أسيوط

السيطرة على حريق بـ5 منازل وأحواش بمركز ساحل سليم في أسيوط