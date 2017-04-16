"تنشيط السياحة" بالبحر الأحمر: ارتفاع نسب إشغال الفنادق لـ65%

أكد أحمد مصطفى، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بالبحر الأحمر، ارتفاع نسب الإشغالات في فنادق الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم إلى حوالي 65%، بالتزامن مع احتفالات شم النسيم.

وبدأت فنادق البحر الأحمر المختلفة، باستقبال زوار المحافظة من المعيدين والمحتفلين بأعياد الربيع.

وأشار "مصطفى" إلى أن فنادق الجونة وسهل حشيش وعدد آخر من الفنادق وصلت نسبة الإشغال بها إلى 80 و90% إلا أن النسبة العامة لجميع فنادق البحر الأحمر 46% وقد تصل لـ60%.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر رفع حالة الطوارئ لاستقبال أعياد الربيع، إذ أكد اللواء أحمد عبد الله رفع درجة الاستعداد القصوى، وتشديد الإجراءات الأمنية، والسيطرة الكاملة على الشواطئ العامة والخاصة.