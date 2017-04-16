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بدء مشروع الصوب الزراعية لتوفير الخضر والفاكهة بالوادي الجديد

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بدء مشروع الصوب الزراعية لتوفير الخضر والفاكهة بالوادي الجديد بدء مشروع الصوب الزراعية لتوفير الخضر والفاكهة بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

مركز ومدينة بلاط

الوادي الجديد – محمد الباريسي:
بدأت الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تنفيذ مشروع الصوب الزراعية بقرية مرزوق لتوفير الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة للمواطنين، وتشغيل الشباب وحل مشكلة نقص زراعتها بالمركز، بسبب الظروف المناخية.

وقال رئيس مركز بلاط، المهندس عبد الحكم جبالي، لـ"مصراوي": "إن المشروع يستهدف إقامة 6 صوب زراعية بالقرية، لتشغيل 12 شابًا، بواقع شابين لكل صوبة، بهدف توفير الخضر والفاكهة في أسواق بلاط بأسعار مناسبة، والتغلب على مشكلات زراعة الخضر بالمركز، والمتمثلة في طبيعة المناخ، ونظام الري الدوري المعتمد على الآبار الجوفية، كما أن هذه الصوب تعدّ فرص عمل جديدة للخريجين".

وأوضح جبالي، أن المشروع يمول بقرض من مؤسسة "آفاق" للتنمية بالمركز، بإجمالي 60 ألف جنيه، على أن يجري تسليم الشباب الصوب خلال أسبوع من الآن، بعد تدريب المنتفعين على نظام الزراعة داخل الصوب، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية.

جدير بالذكر، أن محافظة الوادي الجديد تعتمد بشكل رئيس علي محافظات وادي النيل، خاصة محافظة أسيوط، في توفير الخضر والفاكهة، نظرًا لطبيعة المحافظة المناخية، ونظام الري الدوري، والذي يقلّل من فرص زراعة الخضر والفاكهة بشكل منتظم في أراضي الواحات.

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مصراوي Masrawy

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