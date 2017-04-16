إزالة 213 حاجزًا أسمنتيًا في حملة على شوارع أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قال العميد أيمن محمد على، رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط، اليوم الأحد، في تصريح صحفي: "إنه جرى شن حملة مكبرة لإزالة الحواجز الحديدية والأسمنتية من أمام العمارات والأبراج السكنية بمحافظة أسيوط، وأشار إلى توقيع عقوبات وغرامات فورية على المخالفين، وأسفرت عن إزالة 213 حاجزًا.

وأفاد رئيس قسم شرطة المرافق بالتنسيق مع إدارة المرور وضباط مباحث المرور ورؤساء المراكز والأحياء لشن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات من ميادين وشوارع المحافظة، وإزالة الحواجز والمخالفات بأنواعها وتوقيع غرامات على المخالفين لتحقيق السيولة المرورية ومنع الاختناقات.

كان المهندس ياسر الدسوقي،، محافظ أسيوط، كلف كافة الأحياء والمراكز على مستوى المحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق لسرعة التعامل مع الإشغالات والحواجز الحديدية والأسمنتية أمام العمارات والأبراج السكنية وإزالتها بشكل فوري.