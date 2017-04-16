الأوقاف: التوسع في تعيين واعظات الوزارة لقطع الطريق على "متشددات الإخوان"

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف إن الوزارة ستتوسع في تعيين الواعظات قبل شهر رمضان المقبل، لقطع الطريق على السيدات المتشددات التابعات لجماعة الإخوان "الإرهابية".

وأضاف جمعة- في المؤتمر الصحفي الذي يعقد الأحد، بمقر الوزارة، أنه تم التشديد علي مديري المديريات، بمنع إقامة الجمعة والدروس في الزوايا إلا تحت إشراف القيادات، وإحالة أي إمام ينتمي لأي جماعة للتحقيق.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه نبه على وكلاء الوزارة برفع الكتب غير المعتمدة من وزارة الأوقاف من المكتبات، كاشفا أنه سيتم التوسع في تعيين الواعاظات قبل رمضان لقطع الطريق على المتشددات لجماعة الإخوان.

ولفت جمعة، إلى أن هناك تعاون بين وزارة الأوقاف والتضامن والتربية والتعليم لإنشاء حضانات للأطفال. ​