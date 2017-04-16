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برشلونة يرغب في استعادة لاعبه السابق

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برشلونة يرغب في استعادة لاعبه السابق برشلونة يرغب في استعادة لاعبه السابق

التحرير

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أكد المدير الرياضي لنادي برشلونة روبرت فيرنانديز عن سعي برشلونة في إعادة اللاعب الإسباني جيرارد دولوفيو من جديد خاصة أنه من إفرازات أكاديمية لاماسيا، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

ولعب دولوفيو 6 مباريات بقيمص برشلونة جميعهم كلاعب بديل قبل أن يرحل على سبيل الإعارة لنادي إيفرتون وإشبيلية ومن ثم رحل في عقد دائم لصفوف إيفرتون في عام 2015 ومن ثم رحل هذا العام لصفوف ميلان على سبيل الإعارة ويقدم مستويات مميزة للغاية اعادته لصفوف الإسباني.

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وأوضح فيرنانديز أن برشلون يفكر جديا في تفعيل الشرط الجزائي في عرض دولوفيو والذي يقدر بنحو 12 مليون يورو من أجل إعادته من جديد لصفوف الفريق الأولي، مؤكدا على أن دولوفيو يعد مستقبل برشلونة.

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التحرير

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