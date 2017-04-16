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ريال مدريد يفتقد خدمات جاريث بيل أمام بايرن ميونيخ

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ريال مدريد يفتقد خدمات جاريث بيل أمام بايرن ميونيخ ريال مدريد يفتقد خدمات جاريث بيل أمام بايرن ميونيخ

التحرير

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أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى إفتقاد ريال مدريد لخدمات جاريث بيل في أسبوع الحسم في الموسم، حيث سيغيب جاريث بيل عن مبارة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة. 

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زين الدين زيدان مدرب الفريق لن يخاطر بإشراك بيل في أي من المبارتين خاصة أن البديل جاهز من خلال إشراك أي من ماركو أسينسيو أو إيسكو أو لوكاس فاسكويز.

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وأضافت "ماركا" أنه من المحتمل أن يشارك بيل في مباراة الكلاسيكو ولكن سيكون من الصعب للغاية مشاركته في مباراة بايرن ميونيخ بعد غد، وسيكون من المرجح أن يشارك إيسكو بدلا منه بعد العرض المبهر الذي قدمه أمس أمام سبورتينج خيخون.

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التحرير

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