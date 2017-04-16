في عيد ميلاده الـ42.. سر مكالمة فيرجسون للثعلب

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يحتفل نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق حازم إمام بعيد ميلاده الـ42، ويعد حازم أحد أبرز نجوم الزمالك على مر التاريخ.

ولد حازم محمد يحيى الحرية إمام في 16 أبريل 1975، ونشأ من عائلة كروية عريقة، فهو ابن الكابتن حمادة إمام وحفيد الحارس يحيى إمام لاعبوا الزمالك المعروفين، وكانت ظروف سفر والد حازم إمام، الكابتن الراحل حمادة إمام خارج البلاد، حالت دون قيده فى يوم ميلاده ليتم تأجيل الأمر إلى 10 مايو.

بدأ مسيرته الاحترافية بـنادي الصيد في القاهرة قبل انتقالة إلى نادي الزمالك موسم 1993-1994، ولعب أول مباراة مع الزمالك أمام نادي الإتحاد السكندري في 12 نوفمبر 1993.

لم يلعب حازم الكثير من المباريات في موسمه الأول، ولكن في موسمه الثاني وبعد انتقال إمانيول أماونيك إلى نادي سبورتينج ليشبونه البرتغالي، بدأ إمام في اللمعان حيث اشترك كلاعب أساسي واحرز هدفين وصنع حوالي 10 أهداف.

ومع توهج موهبة اللاعب ضمه الهولندي رود كرول لصفوف المنتخب الوطني، ولعب أول مباراة له بقميص الفراعنة ضد منتخب جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر 1995.

بعد اختياره كأفضل صانع ألعاب في أفريقيا عام 1996، رشح السيد بيرباولو مارينيو حازم إلى المدرب البرتو زاكاروني مدرب نادي أودينيزي الإيطالي في ذلك الوقت، وقدمه على أنه زيكو الجديد "زيكو ابن الأهرامات".

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وقد ذكر والده الكابتن حمادة إمام في برنامج تلفزيوني في رمضان 2003، أن في نفس اليوم الذي وقع فيه حازم إمام مع أودينيزي قام السير أليكس فيرجسون باتصال هاتفي مع والده الذي كان رئيس النادي في ذلك الوقت يطلب منه انتقال حازم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

انضم حازم إلى صفوف أودينيزي وأصبح بذلك أول مصري وعربي يلعب في الدوري الإيطالي.

حقق حازم حقق مع الزمالك 12 بطولة، هم بطولة الدوري العام المصري 3 مرات، وبطولة كأس مصر مرتين، وبطولة كأس السوبر المصري مرتين، وبطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين، وكأس السوبر الأفريقي مرة واحدة، وكأس الأمير فيصل العربية مرة واحدة، وكأس السوبر المصري السعودي مرة واحدة.

لعب حازم إمام بقميص منتخب الفراعنة 88 مباراة سجل خلالهم 16 هدفا، كان أول أهدافه في بطولة الالعاب الأفريقية الأولمبية عام 1995 في زيمبابوي في مرمى زامبيا والذي كان سبباً في تصدر مصر للترتيب المجموعة.

حصد حازم مع المنتخب لقب بطولة الالعاب الأفريقية الأولمبية في زيمبابوي 1995، كما حصد لقب كأس الأمم الأفريقية في بوركينا فاسو 1998.

وعلى مستوى الألقاب الشخصية، فقد أختير ضمن فريق منتخب أفريقيا مرتين (1996 و 2002)، وأفضل لاعب مهاري في بطولة بيبسي للمهارات (2001)، وأفضل لاعب كرة قدم مصري (2003)، وأفضل لاعب ناشي في بطولة كأس الأمم الأفريقية (1996).