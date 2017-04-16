مدير الكرة بالزمالك: «لن نذهب إلى بتروسبورت»

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قال خالد جلال مديرة الكرة بنادي الزمالك، إن الفريق سيستأنف تدريباته بشكل طبيعي في الخامسة مساء اليوم الأحد، مشددا على أن الفريق لن يتوجه إلى ملعب بتروسبورت لمواجهة مصر المقاصة.

وتساءل "جلال"، في تصريحات صحفية، "كيف نخوض مباراة اليوم والفريق لم يدخل فى معسكر من الأساس؟"، مؤكدا "مستعدون لخوض لقاء المقاصة الثلاثاء أو مباراة طلائع الجيش يوم الأربعا،ء لكن إقامة أي مباراة اليوم بات أمر منتهي للجميع".

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ومن المقرر أن يتجمع لاعبو الفريق بمقر النادي في الرابعة عصرا؛ استعدادا لخوض المران الجماعي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، قد أعلن رفضه التام لتهديدات اتحاد الكرة بتوقيع عقوبات على النادي الأبيض؛ بسبب رفضه خوض المباراة.