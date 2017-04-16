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متعب يحصل على راحة سلبية.. ومران قوي للمستبعدين

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متعب يحصل على راحة سلبية.. ومران قوي للمستبعدين متعب يحصل على راحة سلبية.. ومران قوي للمستبعدين

التحرير

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أدى لاعبو الأهلي الغائبون عن مباراة أسوان، مرانًا بدنيًا، وجانبًا من تدريبات الكرة صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك اللاعبون تحت قيادة طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، في مران لمدة 60 دقيقة، وضم كلا من: مسعد عوض، ومؤمن زكريا، وحسين السيد بجانب مجموعة اللاعبين المصابين.

بينما حصل عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة سلبية، من المران،حيث كان متعب تواجد أمس لأداء جلسة علاج طبيعي بعد الحقنة التي حصل عليها الجمعة الماضي، بينما فضل الجهاز الطبي منحه راحة من التدريبات والعلاج طبيعي اليوم، الأحد، على أن يستأنف تدريباته الثلاثاء المقبل.

فيما حصل صالح جمعة، وأكرم توفيق، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، على إذن من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالغياب عن مران الفريق صباح اليوم الأحد.

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يذكر أن اللاعبين شاركا أمس بشكل طبيعي في مران اللاعبين الغائبين عن مباراة أسوان أمس السبت، بينما غابا اليوم لبعض الظروف الشخصية، بعدما حصلا على إذن من مدير الكرة بالفريق.

  وأدى مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة علاج طبيعي في «الجيم» الخاص بالنادي صباح اليوم.

 ومن جانبه قال طارق عبد العزيز، إخصائي العلاج الطبيعي بالنادي إن مروان يخضع اليوم لجانب مكثف من التأهيل، حيث يؤدي اللاعب جلسة علاج مائي بعد الانتهاء من التدريبات البدنية التي يؤديها في الجيم.

ويخوض الأهلي مباراته اليوم أمام أسوان في تمام التاسعة والربع مساء على إستاد أسوان ضمن مؤجلات الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

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التحرير

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