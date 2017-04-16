بالتفاصيل.. شروط التقدم لـ 110 وحدة سكنية جديدة بمرسى مطروح

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ملخص كتب- محمد العمدة:

أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، عن فتح باب التقدم لحجز عدد 110 وحدة سكنية بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح لأبناء مطروح والمقيمين بها، مع الإعلان عن موعد التقدم للحجز وفحص الطلبات، وذلك للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات لهم.

وقالت نبوية صبحي، مدير إسكان محافظة مطروح، إن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وافق على الشروط والضوابط المنظمة للتقدم على حجز الوحدات السكنية الكائنة بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح "ثلاثة غرف – غرفتين"، على أن يكون الإعلان لمدة أسبوع من اليوم الأحد، ويتم فتح باب تلقي الطلبات عقب نهاية أسبوع الإعلان اعتبارا من الأحد المقبل، لمدة 15 يومًا وهي ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا، وأن يكون المتقدمين من أبناء المركز المقام فيه الوحدات السكنية والمقيمين بها إقامة دائمة، وألا يكون المتقدم قد سبق التخصيص له أو تملك وحدة سكنية بالمحافظة أياً كان نوعها أو للأسرة "الزوج / الزوجة" سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.

وأضافت مدير إدارة صندوق الإسكان بمطروح أنه من ضمن الشروط أيضًا أن يكون المتقدم من أبناء مطروح، أو المقيمين بها إقامة دائمة لا تقل عن 15 عاماً للأعمال الحرة وعشرة سنوات للعاملين بالدولة علي أن يتم أرفاق خطاب العمل بمدة خدمته الفعلية بالمحافظة، وألا يكون المتقدم مالكًا لوحدة سكنية أخرى بدائرة المحافظة، وأن طلب الحجز" طلب واحد فقط للأسرة سواء كان " زوج / زوجــــة

وأوضحت نبوية صبحي أنه يشترط كذلك ألا يكون للمتقدم عداد كهرباء أو عداد مياه تخص وحدة سكنية أو منزل أو أملاك وعقارات سكنية باسمه أو باسم الزوجة حتى، ولا يتم التنازل عنها لأي شخص آخر إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ التقديم على التنازل، وفي حالة تقدم السيدات لحجز وحدة سكنية من إسكان المحافظة يتم تقديم شهادات سلبية للزوج والزوجة،و لا يجوز التنازل عن الوحدة السكنية أو إيجارها للغير، وفي حالة ثبوت ذلك تسحب الوحدة فوراً بالطرق الإدارية ويفسخ العقد من تلقاء نفسه دون اللجوء إلى القضاء.

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وأشارت مدير صندوق الإسكان بمطروح أنه على من يرغب فى التقديم للحصول على الوحدات السكنية المعلن عنها التقدم بالطلبات بصفة شخصية باليد بمجلس مدينة مطروح ، وألا يكون للمتقدم أو الأسرة قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخري ، وأن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه كاملة عند التقديم وفي حالة مخالفة ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

مضيفة أنه على مقدم الطلب إخطار إدارة الإسكان بالمجلس بأي تغيير يطرأ علي العنوان ،وأنه لا يجوز للمتقدم أن يكون حاصل علي قطعة أرض من مشروع أبني بيتك بالمحافظة،و في حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة يتم إجراء قرعة علنية بين المقبولين ، و لا يقبل الطلبات من رجال الشرطة والقوات المسلحة أو من أعضاء الجهات القضائية

وأوضحت مدير صندوق إسكان مطروح أنه سيتم سداد مبلغ 15000 جنيهاً عند تقديم الطلب ويستكمل إلي 155% من قيمة الوحدة السكنية حال التخصيص بعد انطباق الشروط والضوابط عليه، ورأت اللجنة أن يتم احتساب القسط الشهري للوحدة السكنية وفقاً لتكلفة الوحدة علي 20 عام بفائدة سنوية 55% وذلك بناءاً علي الموارد الذاتية للصندوق وحفاظاً علي أموال الصندوق ،علي أن يتخذ مجلس مدينة مطروح كافة الإجراءات القانونية التي تضمن سداد الأقساط .

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻛﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻄﺮﻭﺡ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ لمن ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻣﻄﺮﻭﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻟﻔﺤﺺ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﺰ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .