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بروتوكول تعاون بين «التموين» و«الأوقاف» لتوفير «شنط رمضان»

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بروتوكول تعاون بين «التموين» و«الأوقاف» لتوفير «شنط رمضان» بروتوكول تعاون بين «التموين» و«الأوقاف» لتوفير «شنط رمضان»

التحرير

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وقع اليوم  الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بروتوكول تعاون  لتخصيص  وتعبئة  شنط رمضان، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجات، تتضمن الشنطة 2 كيلو سكر و2 كيلو أرز وكيلو مكرونة بالإضافة إلى الزيت أو البقوليات.

وأكد المصيلحي، أن البروتوكول يتضمن التزام الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بتوفير 900 طن من السلع  الأساسية لوزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

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وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك تم الاتفاق على افتتاح معارض "اهلا رمضان" في القاهرة والمحافظات بالتنسيق مع الغرف التجارية والشركات التابعة لوزارة التموين وإقامة عدد من المنافذ لتغطية كافة المناطق والإحياء لتوفير كافة الاحتياجات من السلع الأساسية بأسعار تنافسية وأقل من الأسواق لتحقيق التوازن والاستقرار والتخفيف عن المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وقال الدكتور مختار جمعة إنه تم تحديد معايير وضوابط لاختيار الأسر التي سيتم توزيع شنط رمضان لها بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي و المحليات بالإضافة إلى المساجد في المناطق المختلفة بما يضمن الوصول إلى المواطنين المستحقين و الأكثر احتياجا.. مشيرًا إلى أنه تقرر توزيع حوالي 40 مليون جنيه في شكل مساعدات وإعانات مالية للتيسير على المواطنين الأقل دخلا والأكثر احتياجًا.. كما سيتم تخصيص حوالي 26 مليون جنيه لتوزيعها كقروض حسنة للأسر والمواطنين محدودي الدخل وسيتم اختيار الأسر طبقا لقواعد وضوابط تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

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التحرير

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