برلماني يطالب بزيادة ميزانية «الشرطة» للمساعدة في مكافحة الإرهاب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قدم عاطف عبدالجواد، عضو مجلس النواب، "اقتراح برغبة" لرئيس الوزراء، ووزراء المالية والتخطيط والداخلية، بضرورة زيادة المخصصات المالية لوزارة الداخلية في الميزانية الجديدة، لافتًا إلى أن رجال الشرطة يواجهون الموت كل ثانية بصدورعارية، ويحتاجون بشدة إلى تزويدهم بوسائل حديثة للكشف عن الجرائم والتصدي للعمليات الإرهابية.

أضاف عبدالجواد، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن وزارة الداخلية تحتاج إلى تركيب كاميرات في جميع الميادين لرصد الحالة الأمنية، بالإضافة إلى حاجتها لسيارات حديثة مزودة بجميع الأجهزة التي تستخدمها قوات الشرطة في الدول المتقدمة والتي تساعدهم في تعقب المجرمين، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتوقف عند المعدات فقط ، لكن لا بد من زيادة ميزانية وزارة الداخلية مع توجيه جزء كبير من الموازنة إلى أكاديمية الشرطة لزيادة عدد الطلاب المقبولين بداية من العام الحالي، لدعم القوة البشريه للداخليه التي تعاني قلة عدد الضباط، وزيادة ساعات الخدمات الأمنيه أكبر من طاقة العنصر البشري.

شاهد أيضا

طالب عضو مجلس النواب، بزيادة حافز الإجاده والتفوق العلمي والجهود غير العادية للضباط المتميزين، خاصة بالأمن العام ومساوتهم بضباط الإدارات المتخصصة، مثل ضباط مباحث الكهرباء والتهرب الضريبب والمرور وخلافه، مشيرًا إلى أن ضباط الأمن العام والمباحث والأمن الوطنى أكثر عرضه للخطر.