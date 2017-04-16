القضاة يرحبون برفض مشروع قانون اختيار رؤساء «الهيئات»

التحرير

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أعلن نادي القضاة وشيوخ القضاء ترحيبهم برفض قسم التشريع بمجلس الدولة فى تقريره النهائي مشروع قانون إختيار "رؤساء الهيئات القضائية" وذلك وفقا للخطاب المرسل من القسم إلى مجلس النواب الذي أكد عدم دستورية المشروع بسبب ما يحويه من شبهات البطلان وعدم الدستورية.

في البداية أكد قسم التشريع عدم دستورية التعديلات المقترحة من مجلس النواب على قانون "السلطة القضائية" لعدة أسباب أبرزها عدم الدستورية نظرا لمخالفة التعديلات المقترحة للدستور بسبب إهدارها لاستقلال السلطة القضائية الذي أقره الدستور وكذلك عدم اعتداد مجلس النواب برأي الهيئات القضائية حيث لم يراع المجلس أراء الهيئات التي سبق وأعلنت رفضها للتعديلات.

وقالت مذكرة التبليغ أنه رغم رفض مجلس القضاء الأعلى بصفته أعلى سلطة قضائية للتعديلات إلا أن مجلس النواب قام بتعديل مقترح القانون دون استطلاع رأي أي هيئة أو جهة قضائية فيها وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور الذي نص على استقلال الهيئات القضائية وتضمنت مذكرة التبليغ المرسلة إلى البرلمان أن المجلس الخاص وهو أعلى سلطة قضائية بمجلس الدولة أكد رفضه للتعديلات تأكيدا على وجود عوار فيها واعتبارها مساسا باستقلال الهيئات القضائية وهو أيضا ما أكدت عليه الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة التي عقدت الأسبوع قبل الماضي.

وقال المستشار حازم رسمي، المتحدث باسم نادي القضاة فى تصريح لـ "التحرير" أن مجلس إدارة النادي ينتظر ما ينتهي إليه مجلس النواب في ضوء قرار قسم التشريع برفض التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية، مشددا على ضرورة إعلاء القانون والدستور .

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وقال المستشار أحمد عبد الرحمن، نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق لـ "التحرير" أن رأي القسم استشاري وملاحظاته غير ملزمة وفقا للدستور ولكن السوابق التاريخية فيما يتعلق بتعامل مجلس النواب مع ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على أي قوانين تُرْسَل إليه هو الاستجابة لما يرد من ملاحظات خاصة إذا كان هناك ما يتعلق برفض مشروع القانون لوجود شبهة عدم دستورية حوله.

وأوضح عبد الرحمن، أنه من المتوقع ان يحيل رئيس البرلمان التقرير إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب لإعداد دراسة للتقرير، وعلى ضوء تقرير اللجنة التشريعية، يتم التعامل إما بالموافقة فى الرأى لما ورد من مجلس الدولة، أو تمسك البرلمان بموقفه وإصراره على مشروع القانون مشيراً إلى أن الأمر سيكون مطروحاً للتصويت فى الجلسة العامة.

ويذكر أن المادة 190 من الدستور تلزم البرلمان بعرض مشروعات القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها، إلا أن الدستور جعل من رأيه استشارياً غير ملزم للبرلمان.