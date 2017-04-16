محافظ مطروح يقرر فتح الحدائق والمتنزهات بالمجان خلال «شم النسيم»

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كتب - محمد العمدة

قرر اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إلغاء الاحتفالات بأعياد الربيع "شم النسيم" التي كانت ستنظمها المحافظة؛ حدادا على شهداء كنيستي ماري جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية.

كما وجه "أبو زيد"، بفتح جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ بالمجان، والتأكيد على مجالس المدن بضروة تجهيز الشواطئ ووضع علامات إرشادية.

وأضاف المحافظ، أنه وضع خطة مبكرة استعدادا لموسم الصيف، لافتا بأنه يتابع أعمال المشروعات القائمة بمدينة مرسى مطروح، مشددا على أنه سيتم توقيع أقصى غرامة على الشركات المخالفة للمواعيد المتفق عليها.

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وأشار إلى أنه تم دعم مجلس مدينة مرسى مطروح بــ7 ملايين جنيه؛ لرفع كفاءة جميع المرافق بالشواطئ ودهان الأرصفة وعمل الصيانة اللازمة للأعمدة وإنارتها، ووضع علامات إرشادية تحذيرية بجميع الشواطئ.

من ناحية أخرى، أعلنت مديرية الشؤون الصحية حالة الطوارئ بتجهيز غرفة عمليات على مدار اليوم؛ لتلقي شكاوى المواطنين، والعمل على حلها، وتوفير كافة الأدوية والأمصال اللازمة، ورفع درجة الاستعداد بنقاط الإسعاف بالطريق الساحلي.

بدورها، تواصل مديريات التموين والصحة والطب البيطري، حملاتها التفتيشية على الأسواق؛ للتأكد من سلامة السلع المعروضة، وخاصة الأسماك.