أخبار عاجلة

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة -
مطرانية المنيا تستقبل العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص» -
فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟ -
محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون -
فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى -
فيديو.. محافظ السويس: تغيير اسم شارع حسن البنا قريبًا -
في ملحمة شعبية.. كيف تمكن «ولاد الحلال» من إنقاذ سكان «عمارة أسوان»؟ -
بالفيديو| أسامة عرابي بعد الخسارة من الأهلي: «الحظ لم يحالفنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

محافظ مطروح يقرر فتح الحدائق والمتنزهات بالمجان خلال «شم النسيم»

Google+ Print
محافظ مطروح يقرر فتح الحدائق والمتنزهات بالمجان خلال «شم النسيم» محافظ مطروح يقرر فتح الحدائق والمتنزهات بالمجان خلال «شم النسيم»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - محمد العمدة

قرر اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إلغاء الاحتفالات بأعياد الربيع "شم النسيم" التي كانت ستنظمها المحافظة؛ حدادا على شهداء كنيستي ماري جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية.

كما وجه "أبو زيد"، بفتح جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ بالمجان، والتأكيد على مجالس المدن بضروة تجهيز الشواطئ ووضع علامات إرشادية.

وأضاف المحافظ، أنه وضع خطة مبكرة استعدادا لموسم الصيف، لافتا بأنه يتابع أعمال المشروعات القائمة بمدينة مرسى مطروح، مشددا على أنه سيتم توقيع أقصى غرامة على الشركات المخالفة للمواعيد المتفق عليها.

شاهد أيضا

وأشار إلى أنه تم دعم مجلس مدينة مرسى مطروح بــ7 ملايين جنيه؛ لرفع كفاءة جميع المرافق بالشواطئ ودهان الأرصفة وعمل الصيانة اللازمة للأعمدة وإنارتها، ووضع علامات إرشادية تحذيرية بجميع الشواطئ.

من ناحية أخرى، أعلنت مديرية الشؤون الصحية حالة الطوارئ بتجهيز غرفة عمليات على مدار اليوم؛ لتلقي شكاوى المواطنين، والعمل على حلها، وتوفير كافة الأدوية والأمصال اللازمة، ورفع درجة الاستعداد بنقاط الإسعاف بالطريق الساحلي.

بدورها، تواصل مديريات والصحة والطب البيطري، حملاتها التفتيشية على الأسواق؛ للتأكد من سلامة السلع المعروضة، وخاصة الأسماك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو.. وزير التموين: أسعار السلع الأساسية لن ترتفع في شهر رمضان

فيديو.. وزير التموين: أسعار السلع الأساسية لن ترتفع في شهر رمضان

وزير التموين: توفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان دون زيادة في الأسعار

وزير التموين: توفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان دون زيادة في الأسعار

فيديو| التموين: هناك صعوبة في تطبيق التسعيرة الجبرية على المنتجين

فيديو| التموين: هناك صعوبة في تطبيق التسعيرة الجبرية على المنتجين

الأخبار - " التموين " توقع بروتوكولاً مع " الأوقاف " لتوفير 900 طن سلع غذائية

الأخبار - " التموين " توقع بروتوكولاً مع " الأوقاف " لتوفير 900 طن سلع غذائية