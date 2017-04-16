الخولي: لم أطلب إعفاء المسؤولين من التحقيق والإحالة للجنايات

التحرير

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نفى إيهاب الخولي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، تصريحاته بشأن إصدار تشريع يمنع المسؤولين، سواء وزراء أو محافظين من المحاسبة والمساءلة من أي خطأ وقرار يتخذوه.

أوضح الخولي، لـ"التحرير"، اليوم الأحد، أن ما صرح به - هو وضع ضوابط إحالة هؤلاء المسؤولين إلى محاكم الجنايات، مؤكدًا أنه طالب بإحالة المسؤولين في الوقائع والجرائم الكبرى.

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أشار الخولي - إلى أن تصريحاته جاءت خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلي بالمجلس فيأثناء مناقشة بعد مواد قانون الإدارة المحلية، وكان يقصد من حديثه القضاء على الأيادي المرتعشة للمسؤولين، موضحًا أنه طالب بأن يحاسب المسؤول ويحاكم عند ارتكابه خطأ جسيم، وأن تعدل التشريعات القائمة التي تغل يده عن اتخاذ القرارات خوفا من المحاكمة.

