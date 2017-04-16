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«دفاع البرلمان» عن زيارة «ماتيس»: ستحدد سياسة أمريكا تجاه الشرق الأوسط

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«دفاع البرلمان» عن زيارة «ماتيس»: ستحدد سياسة أمريكا تجاه الشرق الأوسط «دفاع البرلمان» عن زيارة «ماتيس»: ستحدد سياسة أمريكا تجاه الشرق الأوسط

التحرير

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قال اللواء يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن زيارة وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" تعتبر نوع من التنسيق بين الدولتين، وتهدف لفتح عدد من الملفات الهامة مثل قضية الإرهاب وغيرها، مؤكدًا أنها جاءت بعد الزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

أضاف الكدواني، لـ"التحرير"، اليوم الأحد، أن الزيارة تهدف لفتح عدد من الملفات الشائكة التى لم يتم مناقشتها من قبل بالشكل السليم مع الجانب المصرى، ومنها قضايا الإرهاب والثورات القائمة في الدول العربية، إضافة إلى الملف السوري والليبي والعراقي واليمني، لافتًا إلى أن هناك تغيرات ستحدث بالمنطقة إذا صدقت النوايا فى تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد .

تابع الكدواني: "أعتقد أن السياسات الأمريكية ستتغير في المنطقة، ونحن نترقب تغيير الاستراتيجية الأمريكية التي تلتزم بها كل الإدارات ولا تتغير بتغير الروساء، وتتبعها في منطقة الشرق الأوسط، والتي تم رفع شعارها بداية الثوارت العربية وأسموها الفوضى الخلاقة"، موضحًا أن هذه الزيارة ستحدد المسار الذي ستتبعه الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المنطقة خلال الفترة المقبلة، متمنيًا أن دعم أمريكا لجهود فى محاربتها للإرهاب وتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط.

أشار الكدواني - إلى أنه بحسب الزيارة التى أُعلنت أن المساعدات العسكرية ستعود إلى مصر، والتي تبلغ نحو 1.3 مليار دولار سنويًا، لدعم  التسليح في مصر ودعمها لمواجهة الإرهاب، وفتح آفاق للسياحة مرة آخرى، مؤكدًا أنه حال دعم أمريكا لمصر؛ ستتبعها عدد من دول العالم.

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استطرد الكدواني: "جذب الاستثمارات الأمريكية لمصر مستمر، والقوانين المصرية مهيئة لتشجيع الاستثمار الأجنبي بشكل عام والأمريكي أيضًا"، لافتًا إلى أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي لإسرائيل أمر طبيعي جدًا، لأن أي مسؤول أمريكى يصل لمنطقة الشرق الأوسط تكون إسرئيل موجودة على أجندة الزيارة، نتيجة لدعم الولايات المتحدة الأمريكية لها.

وعن زيارة زيارة وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" لدولة قطر، أوضح الكدواني، أن الولايات المتحدة الأمريكية لها أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط بدولة قطر، مشيرًا إلى أن دولة قطر منفذة للتعليمات الأمريكية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن زيارة وزير الدفاع "جيمس ماتيس"، ضمن جولة للشرق الأوسط تبدأ الثلاثاء المقبل وتنتهي يوم 23 أبريل الحالي، وتشمل ومصر وإسرائيل وقطر وجيبوتي، من أجل إعادة التأكيد على التحالفات العسكرية الأمريكية الرئيسية وبحث التعاون في إلحاق الهزيمة بالمنظمات الإرهابية، تحدث عدد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي عن أهمية الزيارة وذلك في ظل الأوضاع غير مستقرة في الشرق الأوسط. 

ومن المتوقع أن يبدأ "ماتيس" سيبدأ جولته بالمملكة العربية السعودية، ويصل مصر الأربعاء المقبل، لمناقشة قضايا أمنية إقليمية وسيقوم بزيارة النصب التذكاري العسكري للجندي المجهول، ثم يتوجه إلى اسرئيل، وينهى الزيارة بقطر وجيبوتى. 
 

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التحرير

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