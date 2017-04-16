وزير التعليم العالي: اجتماعات دورية لمتابعة الأنشطة الرياضية بالجامعات

على طريقة الأفلام الهندي.. زوجان أمريكيان يكتشفان أنهما توأم

هو و هى

بالفيديو .. أسهل طريقة لتنظيف الأحذية من "الطين"

هو و هى

"مكعب الرقاصة..بابل بافوميت" ماذا تعني عبارات كفر الشيخ الغامضة؟ وعلاقتها بـ"تحت الأرض"

رئيس شعبة الأسماك: 25% ارتفاعا في أسعار الفسيخ والرنجة

أخبار

"الإفتاء" بعد الكشف عن هوية المتورطين في تفجير المرقسية: ضربة موجعة للإرهاب